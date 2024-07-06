İran'da Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'da Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanı seçildi

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53.7'sini alan Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı oldu. Pezeşkiyan, reformist bir aday olarak seçimleri kazanırken, rakibi muhafazakar Said Celili oyların yüzde 44.4'ünü aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 49.8 olarak gerçekleşti.

06.07.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53.7'sini alan Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı oldu.

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan oy sayım işlemi sona erdi. Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Reformist Pezeşkiyan'ın rakibi olan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili ise oyların yüzde 44.4'ünü aldı. Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami oy sayım işleminin ardından yaptığı açıklamada, "Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 14'üncü dönem cumhurbaşkanı olarak seçildi. Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy alırken, Said Celili ise oyların 13 milyon 538 bin 179 'unu aldı" ifadelerini kullandı.

Katılım oranı yüzde 49.8

İran'da seçimin ikinci turuna katılım oranı, ilk tura göre yüzde 9.8 artış gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü İslami, seçime katılım oranının yüzde 49.8 olduğunu belirterek ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde toplam 30 milyon 530 bin 157 seçmenin sandığa gittiğini vurguladı.

İran Türkü Pezeşkiyan

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 1954'te İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde İran Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Soyadı Farsça'da "doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, eğitimini Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tamamladı. Pezeşkiyan 1980-1988 yılları arasındaki İran- Irak savaşında hem asker hem de doktor olarak görev yaptı. Savaşın ardından Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinde genel cerrahi bölümünde eğitimine devam eden Pezeşkiyan, 1993 yılında ise kalp cerrahisi uzmanlığını aldı, 1994-1999 yılları arasında 5 yıl boyunca Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Siyasi hayatı

1997 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak siyasi hayatına başlayan Pezeşkiyan, 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturdu. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın iktidara gelmesiyle birlikte iki yıl boyunca siyasetten uzak kalan Pezeşkiyan, 2008 yılında İslami Şura Meclisi'nin 8'inci döneminde Doğu Azerbaycan eyaletini temsilen meclise girmeyi başardı.

2013 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunan Pezeşkiyan, Ekber Haşemi Rafsancani'nin adaylığını koymasının ardından yarıştan çekildi. Pezeşkiyan, 2016 yılında ise İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl görev yaptı. 2021 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden adaylık başvurusunda bulunan Pezeşkiyan'ın adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. Pezeşkiyan, 1 Mart'ta yapılan 12. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise yeniden Tebriz Milletvekili olarak meclise girdi.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını aşamaması sonucu ilk turda 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Milletvekili, Said Celili, Tebriz, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sarıyer’de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement