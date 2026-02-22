İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması - Son Dakika
İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması

İran\'dan ABD ile Müzakere Açıklaması
22.02.2026 23:35
İran Cumhurbaşkanı, ABD ile müzakerelerde cesaret verici sinyaller aldıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Son müzakerelerde cesaret verici sinyaller alındı. Ancak muhtemel her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler ve muhtemel askeri saldırı ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. Son müzakerelerde somut öneriler karşılıklı olarak paylaşıldı ve cesaret verici sinyaller alındı. Ancak ABD'nin adımlarını yakından izlemeye devam ediyoruz ve muhtemel her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullandı.

ABD-İran müzakerelerinin 3'üncü turu perşembe günü Cenevre'de

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin 3'üncü turunun perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurarak, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe günü Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir adım atıldığını memnuniyetle teyit ederiz" demişti.

ABD ve İran, ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da, ikinci turu 17 Şubat'ta İsviçre'de olmak üzere iki kez nükleer anlaşma için bir araya gelmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

