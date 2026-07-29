İran'dan ABD-Suudi Saldırısına Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD- Suudi Arabistan ortaklığıyla Irak'a gerçekleştirilen saldırılar kınanarak, "Ölümcül saldırılar, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ABD ve Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişletme arzusuyla örtüşmektedir" denildi.

Irak'ta ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği ortak hava saldırıları sonucu 7 vilayette İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünden 20 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. İran, ABD-Suudi Arabistan ortaklığıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Irak'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu vurgulanarak, "Ölümcül saldırılar, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ABD ve Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişletme arzusuyla örtüşmektedir" denildi.

Açıklamada, İran'ın Irak halkı ve hükümetine tam destek verdiği kaydedildi.