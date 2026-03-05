İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Tepki

05.03.2026 15:01
İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ve İsrail'in sivil bölgeleri hedef aldığını suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef aldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Sözcü Bekayi, "İran'a karşı yapılan bu vahşi, sebepsiz ve tamamen haksız saldırı, savaş alanının çok ötesine uzanıyor. Küresel piyasalarda yankı buluyor, enerji fiyatlarını yükseltiyor, para birimlerini istikrarsızlaştırıyor ve dünyanın dört bir yanındaki sıradan insanların satın alma gücünü düşürüyor. Ancak biz İranlılar için bedel ölçülemez derecede daha yüksek: Saldırganlar kasıtlı olarak sivil bölgeleri ve en fazla acı ve can kaybına yol açacağına inandıkları her yeri hedef alarak halkımızı vahşice katlediyorlar" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika

SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
