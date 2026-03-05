İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef aldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Sözcü Bekayi, "İran'a karşı yapılan bu vahşi, sebepsiz ve tamamen haksız saldırı, savaş alanının çok ötesine uzanıyor. Küresel piyasalarda yankı buluyor, enerji fiyatlarını yükseltiyor, para birimlerini istikrarsızlaştırıyor ve dünyanın dört bir yanındaki sıradan insanların satın alma gücünü düşürüyor. Ancak biz İranlılar için bedel ölçülemez derecede daha yüksek: Saldırganlar kasıtlı olarak sivil bölgeleri ve en fazla acı ve can kaybına yol açacağına inandıkları her yeri hedef alarak halkımızı vahşice katlediyorlar" ifadelerini kullandı. - TAHRAN