İran'dan ABD ve İsrail Üslerine Tehdit

07.03.2026 15:01
İran, saldırılar sürerse ABD ve İsrail üslerini hedef alacaklarını açıkladı; diplomasi vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere yönelik mesajlarının ardından yaptığı açıklamada, "Saldırıların sürmesi halinde bölgede ABD ve İsrail'e ait tüm askeri üsler İran silahlı kuvvetlerinin hedefi olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlere komşu ülkelere yönelik saldırı yapılmaması talimatı verildiğini açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından silahlı kuvvetler bir kez daha komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduklarını vurgulamaktadır. Nitekim bugüne kadar bu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemiştir. Ancak saldırgan eylemlerin devam etmesi halinde, bölgede karada, denizde ve havada bulunan ABD ve İsrail'e ait tüm askeri üsler ile çıkarlar, İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin ağır ve yıkıcı saldırılarının ana hedefi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Pezeşkiyan, bölge ülkelerinden özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan konuşmasında İran'dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle bazı komşu ülkelerin etkilenmiş olabileceğini belirterek özür dilemiş ve sorunların komşu ülkelerle çatışma yerine diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etmişti. Pezeşkiyan ayrıca, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere komşu ülkelere yönelik saldırı veya füze atışı yapılmaması yönünde talimat verildiğini açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

