İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi - Son Dakika
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Politika

İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi

İran, ABD\'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın ticari ortaklarına uygulama kararı aldığı ikincil yaptırımları 'yasa dışı' olarak nitelendirerek, bu durumun diplomatik ilişkilere zarar verdiğini ve güvensizliği artırdığını bildirdi. Açıklamada, ABD'nin tehdit ve baskılarla bir sonuca ulaşamayacağı da ifade edildi.

03.05.2025 01:05
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik son yaptırım kararına tepki göstererek, "Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran'ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD'nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

İran, Amerika Birleşik Devleti (ABD)'nin ilan ettiği İran'a yönelik son yaptırım kararına yaptığı açıklama ile çok sert tepki gösterdi.

TRUMP'IN MEKTUBU HATIRLATILDI

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektuba atıfta bulunularak, iki ülke arasında şimdiye kadar üç tur dolaylı görüşme gerçekleştirildiği ancak bu adımın diplomasiyle çeliştiği ve güveni zedelediği belirtildi.

Açıklamada, "İran heyeti bu görüşmelerde, uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl nükleer enerji hakkı ve yaptırımların kaldırılması taleplerini net biçimde ortaya koymuş, adil ve kalıcı bir anlaşma için ciddi irade sergilemiştir" denildi.

"YAPTIRIM POLİTİKASI MÜZAKERE SÜRECİNE ZARAR VERDİ"

ABD yönetiminin eş zamanlı olarak yaptırım politikasını sürdürmesinin, müzakere sürecine zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran'ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD'nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

"DİPLOMASİ TEK GEÇERLİ YOLDUR"

Açıklamanın devamında, İran'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki haklı ve meşru tutumundan taviz vermeyeceği vurgulanarak, "ABD'nin tehdit ve baskı yoluyla herhangi bir sonuç elde edemeyeceği açıktır. Diplomasi, bu meselenin çözümündeki tek geçerli yoldur" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN İRAN VE ÇİN'E YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik füze programı için malzeme tedarikine katkı sağladıkları gerekçesiyle İran ve Çin vatandaşı 6 kişi ile 6 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların İran'ın füze programına malzeme ve teknik destek sunduğu belirtilerek, bu çerçevede ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticari faaliyette bulunmalarının yasaklandığı bildirilmişti.

TRUMP'TAN İRAN'IN TİCARİ ORTAKLARINA İKİNCİ YAPTIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan petrol alan ülke ve şahısları hedef alarak, "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi - Son Dakika

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