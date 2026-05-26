İran'dan ABD'ye Şiddetli İhtar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Şiddetli İhtar

26.05.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin Hürmüzgan'daki ateşkesi ihlal ettiğini ve sonuçlarından sorumlu tutulacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin dün Hürmüzgan eyaletinde düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesten bu yana yasa dışı ve gerekçesiz eylemlerini sürdürerek, özellikle İran ticari gemilerine yönelik çok sayıda deniz haydutluğu girişiminde bulunmaktadır. Son 48 saat içinde ise Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır" denildi. Açıklamada, "Bu saldırgan eylemlerin, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen mevcut diplomatik süreçle eş zamanlı gerçekleşmesi, ABD yönetiminin kötü niyetini bir kez daha ortaya koydu. Bu saldırgan eylemlerden doğacak tüm sonuçların sorumluluğu ABD'ye aittir. Hiç şüphesiz İran, hiçbir düşmanca girişimi cevapsız bırakmayacak ve İran'ın varlığını savunma konusunda en küçük bir tereddüt göstermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Gece saatlerinde saldırı düzenlenmişti

ABD ordusu, dün gece İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde saldırı düzenlemişti. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi. Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Şiddetli İhtar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:38:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Şiddetli İhtar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.