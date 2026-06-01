İran'dan Ateşkes vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. "ABD ve İran arasındaki ateşles, tartışmasız bir şekilde Lübnan dahil tüm cephelerde bir ateşkestir" diyen Arakçi, ateşkesin bir cephede ihlal edilmesinin tüm cephede ihlal edilmesi anlamına geldiğini kaydetti. İranlı Bakan, "Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" dedi. - TAHRAN