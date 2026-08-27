Galibaf: İran-Çin ortaklığı kimsenin iznine bağlı değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galibaf: İran-Çin ortaklığı kimsenin iznine bağlı değil

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Galibaf, Çin'in ABD yaptırımlarını reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin'in, ABD'nin İran ve İran'la iş birliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden ilkesel beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı, çok kutuplu bir dünya için ortak vizyona dayanan bir ilişkidir. Bu ilişki kimsenin iznine ihtiyaç duymaz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin'in, ABD'nin İran ve İran ile ekonomik iş birliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Galibaf, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın dün yaptığı, ekonomik savaş ve azami baskı politikalarının küresel ekonomik ve finansal düzeni bozacağı ve diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vereceği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in İran'a yönelik yaptırımları reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Galibaf, "Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden ilkesel beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı, karşılıklı saygı, kazan-kazan iş birliği ve çok kutuplu bir dünya için ortak vizyona dayanan bir ilişkidir. Bu ilişki kimsenin iznine ihtiyaç duymaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, Dış Politika, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Galibaf: İran-Çin ortaklığı kimsenin iznine bağlı değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 01:58:48. #7.12#
SON DAKİKA: Galibaf: İran-Çin ortaklığı kimsenin iznine bağlı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement