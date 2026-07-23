İran'dan İngiltere Üslerine Tehdit - Son Dakika
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İran'dan İngiltere Üslerine Tehdit

İran\'dan İngiltere Üslerine Tehdit
23.07.2026 23:24
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İran, ABD'nin İngiltere üslerini kullanması durumunda hedef olacağını açıkladı; İngiltere cevap verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırıları sırasında İngiltere'ye ait askeri üsleri kullanması durumunda söz konusu üslerin "meşru askeri hedefler" haline geleceği belirtildi. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada ise, "Silahlı kuvvetlerimiz, İngiltere'yi korumaya hazırdır. İngiltere, kendini savunmak için 7 gün 24 saat hazır durumdadır" denildi.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede gerilim yükseliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılarında İngiltere'ye ait askeri üsleri kullanması halinde bu üslerin "meşru askeri hedef" olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Tahran'ın açıklamasına İngiltere'den cevap ise gecikmedi. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, İngiltere'yi yurt içinden veya yurt dışından gelebilecek her türlü tehdide karşı korumaya hazırdır. İngiltere, kendini savunmak için 7 gün 24 saat hazır durumdadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ülke savunmasının Kraliyet Donanması, İngiliz Kara Kuvvetleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gelişmiş kabiliyetlere sahip unsurlarından oluşan çok katmanlı hava ve füze savunma sistemiyle sağlandığı belirtilerek, bu faaliyetlerin NATO müttefikleriyle yakın iş birliği içinde yürütüldüğü kaydedildi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a daha önce görülmemiş şekilde ağır saldırılar düzenlemeyi düşündüğünü belirttiği bir dönemde geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan İngiltere Üslerine Tehdit - Son Dakika

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