İran\'dan İsrail\'e Füze Saldırısı

İran ordusu, ABD güçlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırı düzenlenmesinin ardından İsrail'in 10 ayrı noktasına balistik füzelerle hedef aldı. Füze saldırısında 16 kişi yaralandı.

İsrail ile İran arasındaki savaş 10'uncu güne girdi. Karşılıklı savaşlar aralıksız devam ederken, ABD gece saatlerinde İran'ın Fordow dahil 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. ABD'nin tepki çeken saldırısının ardından İran ordusu İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı dalgası gerçekleştirdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentleri başta olmak üzere 10 ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda 16 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İlk dalga 22 füzeden, ikinci dalga ise 5 füzeden oluştu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) açıklamasına göre İran, saldırıda 27 füzeyi iki ayrı dalga halinde fırlattı. İlk dalga 22 füzeden, ikinci dalga ise 5 füzeden oluştu.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı ise İran'dan gelen son füze saldırısının sona erdiğini belirterek, halkın artık sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. Açıklamada, "etkilenen bölgelerden raporlar alındığı" ve ülke genelinde birçok noktada acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - TEL AVİV