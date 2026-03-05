İran'dan İsrail'e Hipersonik Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Hipersonik Saldırı

05.03.2026 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'deki stratejik hedeflere hipersonik füzelerle saldırı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'larıyla İsrail'de Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldıklarını, 7'den fazla gelişmiş radarın imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek vaad 4" Operasyonu'nun 17'nci dalgası kapsamında İsrail'deki stratejik hedeflerin vurulduğunu duyurdu. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, "DMO Hava Kuvvetleri'ne ait hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'ları ABD'ye ait THAAD hava savunma sistemini aşarak İsrail Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda 7'den fazla gelişmiş radar sisteminin imha edildiği belirtilen açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki gözü kör edilmiştir. Rejimin askeri güçleri ve unsurları sivil ve kamusal alanlarda gizlenmiş durumda. Ancak saldırgan unsurların tespit edilerek hedef alınmasına yönelik operasyonlar sürecek ve kararlılıkla yok edilecekler. Önümüzdeki günlerde saldırılar daha şiddetli ve daha geniş çaplı hale gelecek" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Hipersonik Saldırı - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 02:08:48. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Hipersonik Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.