İran'dan İsrail'e Tepki: ABD'nin Onayı Yok - Son Dakika
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Politika

İran'dan İsrail'e Tepki: ABD'nin Onayı Yok

14.06.2025 09:37
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İran Dışişleri, İsrail'in saldırılarının ABD'nin onayı olmadan olamayacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in ABD'nin onayı olmadan ülkesine saldıramayacağını belirterek, "İsrail'in ABD'nin onayı olmadan böyle suçlar işlemesi düşünülemez" dedi. İsrail saldırılarının ABD ile yürütülen nükleer diyaloğu sekteye uğrattığını vurgulayan Bekai, "Diğer taraf (ABD) sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti. Soykırımcı İsrail rejiminin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almasına izin verirken aynı anda müzakereleri sürdürdüğünüzü iddia edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, Tahran yönetiminden kritik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları konusunda ABD'yi suçladı. İsrail'in ABD'nin onayı olmadan ülkesine saldıramayacağını belirten Bekayi, "İsrail'in ABD'nin onayı olmadan böyle suçlar işlemesi düşünülemez" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının ABD ile yürütülen nükleer diyaloğu sekteye uğrattığını vurgulayan Bekayi, "Diğer taraf (ABD) sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti. Soykırımcı İsrail rejiminin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almasına izin verirken aynı anda müzakereleri sürdürdüğünüzü iddia edemezsiniz" ifadelerini kullandı. İsrail'in son saldırıları ile diplomatik çabaları anlamsız kılmaya çalıştığını ifade eden Bekayi, "İsrail'in arzusu her zaman Batılı tarafları krize sürüklemek olmuştur. İsrail bu kez diplomasiyi rayından çıkarmayı başarmış gibi görünüyor" dedi. Uluslararası topluma İsrail'in hukuksuz saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı yapan Bekayi, "Beklentimiz, ilgili tüm ulusların bu suçu kınamasıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin açık bir sorumluluğu vardır ve rejimin saldırgan eylemleri, gerekli mekanizmaların uygulanmasıyla ciddi şekilde ele alınmalıdır" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Tepki: ABD'nin Onayı Yok - Son Dakika

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