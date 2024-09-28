İran'dan Nasrallah'a Saygı Mesajı

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için yayınladığı mesajda, "Uluslararası toplum, terör saldırısı emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin mesaj yayınladı. İsrail'in saldırısını "terör" eylemi olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İsrail karşısında direnişin daha güçlü hale geleceğini belirterek, "Nasrallah'ın ismi unutulmayacak. O, yıllardır süren mücadelesinin ardından şehadete nail oldu. Siyonist rejimin ardı ardına direniş liderlerine yönelik saldırıları ve son olarak Hasan Nasrallah'ı hedef alması direnişi daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısına dair talimatın ABD tarafından verildiğini belirten Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, terör saldırısı emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır. Siyonist rejime suç ortaklığı yapan ABD yönetimi kendisini bu suçtan aklayamayacak" dedi.

"Nasrallah'ın onurlu yolu devam edecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, "Direniş lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın onurlu yolu devam edecek ve Allah'ın izniyle onun kutsal hedefi olan Kudüs'ün özgürlüğü gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Tahran'dan Beyrut'a uçuşlar iptal edildi

İran Havayolu Şirketi, Beyrut'a uçuşlarını iptal etti. Havayolu şirketi sözcüsü Hesam Kurbanali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahran'dan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gerçekleşen tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı" dedi.

Devrim Muhafızları Komutanı hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı İRNA, İsrail'in dün Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile beraber bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zahidi'nin yerine atanmıştı

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye ve Lübnan temsilcisi olan ve direniş grupları arasındaki koordinasyonu sağlayan Nilfuruşan, İsrail'in 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam Konsolosluğuna yönelik saldırısında hayatını kaybeden Tuğgeneral Muhammed Zahidi'nin yerine atanmıştı. - TAHRAN