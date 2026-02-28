İran'dan Sert ABD ve İsrail Tepkisi - Son Dakika
İran'dan Sert ABD ve İsrail Tepkisi

28.02.2026 23:13
Ali Laricani, ABD ve İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulundu, pişman edeceklerini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Siyonist suçluları ve onursuz ABD'lileri yaptıklarına pişman edeceğiz" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist suçluları ve onursuz ABD'lileri yaptıklarına pişman edeceğiz. Yiğit askerlerimiz ve büyük İran milleti, baskıcı ve zalim uluslararası güçlere unutulmaz bir ders verecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

