İran'dan Sert Yanıt: Tehditlere Karşı Hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yemen'den atılan füzenin Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşmesi sonrası İran'ı da doğrudan hedef alabileceklerine dair açıklamasına sert tepki göstererek, "İran'a yönelik tehditlere karşı, İran ve silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırı ve maceraperest girişime karşı tam güçle ve en sert şekilde yanıt verecektir. Bu konuda en küçük bir şüphe olmasın" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında İran'ın nükleer programı, ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler, Fransa'nın açıklamaları ve İsrail'in tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Bekayi, "Pakistan ile yakın ilişkilerimiz var ve bu ziyaret ikili görüşmeler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Görüşmelerde Filistin, Lübnan ve Suriye gibi bölgesel konular ele alınacak. Ayrıca Arakçi, Hindistan'da düzenlenecek Ortak Ekonomik Komite toplantısına katılmak üzere perşembe günü bu ülkeye geçecek" dedi.

"ABD ile yürütülen görüşmelerde tutumumuz net"

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan dolaylı görüşmelerin hedefinin Tahran'ın nükleer programını sona erdirmek olduğu yönündeki açıklamasına, "ABD ile yürüttüğümüz dolaylı müzakerelerde tutumumuz net ve değişmez. Bu süreci medya üzerinden değil, doğrudan ve ciddi şekilde sürdürüyoruz. İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkı, uluslararası hukuk ve mantık çerçevesinde meşrudur. Bir anlaşmaya taraf olup sadece yükümlülüklerin İran'dan beklenmesi kabul edilemez" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Görüşmeler Umman koordinasyonuyla sürecek"

İran ile ABD arasında yapılması planlanan dördüncü tur dolaylı görüşmelerin ertelenmesine de değinen Bekayi, "İran, diyalog ve diplomasiye bağlılığını açıkça göstermiştir. Müzakerelere tam hazırlıkla katıldık. Görüşmelerin ertelenmesi, Umman Dışişleri Bakanı'nın önerisi ve tarafların ortak kararıyla gerçekleşti. Görüşmelerin geleceğiyle ilgili Umman'ın açıklamasını bekliyoruz. En uygun zaman ve yer, Umman'ın koordinasyonuyla belirlenecek ve duyurulacak" dedi.

"Fransa yapıcı bir tutum sergilemeli"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un, İran'ın nükleer silah edinme noktasına geldiği ve nükleer faaliyetlerinin Avrupa güvenliğine tehdit oluşturması durumunda BM yaptırımlarının tekrar uygulanabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Bekayi, "Fransa'dan yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz ancak bazı açıklamalar ve davranışlar, geçmişteki tutumları hatırlatıyor. Fransa'nın bazı görüşleri ne uluslararası hukukla uyumlu ne de mantıklı bir şekilde kabul edilebilir. İran'ın dolaylı görüşmeleri, nükleer konu ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanmaktadır. Tüm ilgili taraflar her aşamada bilgilendiriliyor ve biz de daha önce bu taraflarla iletişime geçmeye hazır olduğumuzu belirtmiştik. Nükleer müzakerelerle ilgisi olmayan taleplerin ve konuların gündeme getirilmesi ise faydalı olmayacak ve bizim açımızdan kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

" Roma'daki toplantı ertelendi, iptal edilmedi"

Bekayi, İran ile Fransa, Almanya ve İngiltere arasında cuma günü yapılması planlanan ancak iptal edilen toplantıya ilişkin de, "Roma'daki toplantı iptal edilmedi, sadece İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin lojistik nedenlerle ertelenmesi nedeniyle toplantı da ertelendi ve özel bir mesaj taşımıyordu. Karşılıklı anlaşma sağlanırsa yeni toplantıya hazırız" dedi.

"İran'a yönelik tehditlere en sert şekilde yanıt verilecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yemen'den atılan füzenin Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşmesi sonrası İran'ı da doğrudan hedef alabileceklerine dair açıklamasına sert tepki gösteren Bekayi, "İran'a yönelik tehditlere karşı, İran ve silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırı ve maceraperest girişime karşı tam güçle ve en sert şekilde yanıt verecektir. Bu konuda en küçük bir şüphe olmasın" açıklamasını yaptı. - TAHRAN