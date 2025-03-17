İran'dan Trump'ın Mektubuna Yanıt - Son Dakika
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Politika

İran'dan Trump'ın Mektubuna Yanıt

İran, Trump'ın Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğini yorumlayarak, medya yoluyla paylaşım yapmayacaklarını belirtti.

17.03.2025 17:00
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektupla ilgili olarak, "Bu mesajı medya aracılığıyla yayımlamak gibi bir niyetimiz yok. Mektubun içeriği, Trump'ın konuşmalarından çok da farklı değil, aynı temele dayanıyor. Cevabımız, incelemenin ardından uygun kanallar aracılığıyla verilecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektupla ilgili açıklamada bulunarak, "Bu mesajı medya aracılığıyla yayımlamak gibi bir niyetimiz yok. Medyada yer alan haberler spekülasyondan ibaret. Mektubun içeriği, Trump'ın konuşmalarından çok da farklı değil ve aynı temele dayanıyor. Yanıtımız, incelemenin ardından uygun kanallar aracılığıyla verilecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman ziyaretine de değinen Bekayi, "Bu ziyaret mektupla ilgili değildi. Bölgedeki gelişmeler hızla ilerliyor. Bu nedenle yoğun istişareler gerekiyor. Ziyarette, Umman Dışişleri Bakanı ile Yemen konusunu ele aldık" dedi.

"ABD'den gelen mesajlar çelişkili"

ABD'nin politikalarını eleştiren Bekayi, "ABD'den gelen mesajlar çelişkili. Bir yandan diyalog çağrısı yaparken, diğer yandan bize yeni yaptırımlar uyguluyorlar. Örneğin sadece görevini yerine getiren Petrol Bakanımız yaptırımlara maruz kalıyor. Bu tür adımlar, ABD'nin söylemleriyle örtüşmüyor. Diplomatik müzakerelerin bir usulü vardır. Karşılıklı menfaatleri kabul etmek, tarafınıza saygıyla yaklaşmak ve taahhütlere bağlı kalmak esastır" diye konuştu.

ABD'nin tüm bu konularda kötü bir sicile sahip olduğunu vurgulayan Bekayi, "ABD taahhütlerine sadık olmadığını defalarca göstermiştir. Onlar için müzakere yalnızca siyasi bir baskı aracıdır. Bu durum devam ettiği sürece bizim yanıtımız da nettir. Hukuksuz, ön şartlar içeren hiçbir müzakereye girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Yemen'e saldırısı kesinlikle bir suç"

ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıya tepki gösteren Bekayi, "ABD'nin Yemen'e yaptığı askeri saldırısı kesinlikle bir suç ve kınıyoruz. Bu, ABD'nin uzun süredir izlediği bir politika. Her zaman kurban ile suçluyu karıştırmış ve sorunun kökenine inmek yerine direnişi destekleyenleri hedef almıştır. Bu saldırı, çok sayıda masum Yemenlinin hayatını kaybetmesine neden oldu" şeklinde konuştu.

"ABD, Netanyahu'nun oyununda yer alıyor"

Bekayi, uluslararası toplum ve İslam ülkelerinin Yemen'deki saldırıları durdurmak için acil adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "ABD, Netanyahu'nun oyununda yer alıyor. Yemenlilerin endişelerinin nedeni açık ve işgal altındaki topraklar hala rejimin saldırılarına maruz kalıyor. Bu soykırımın devamıdır. Çözüm belli: Rejimi, Gazze'ye yönelik suçları durdurmaya zorlamak gerekiyor" dedi.

"Her türlü saldırıya kesinlikle karşılık vereceğiz"

ABD'nin Yemen'e saldırısı sırasında İran'a yönelik tehditleri ve İran'ın Yemen'e destek verdiği iddialarına da değinen Bekayi, "İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik her türlü saldırıya kesinlikle karşılık vereceğiz. Yemen halkının direnişini başka ülkelere bağlamak aslında kendi yenilgilerini örtbas etme ve Filistin'e verilen desteği bastırma çabasıdır. Yemen halkı ve hükümeti bağımsız karar alıyor. Bu tamamen Yemenlilerin stratejik bir tercihi ve Filistin'in meşru direnişiyle de bağlantılı" diye konuştu.

Bekayi'den Türkiye ile İran arasındaki ilişkiye yorum

Türkiye ile İran ilişkilerine dair soruya yanıt veren Bekayi, "İki ülke arasındaki ilişkiler normal seyrinde devam ediyor. Her iki taraf da ilişkilerin korunması ve geliştirilmesinin öneminin farkında. Aramızdaki görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir taraf iki Müslüman ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanlış analizlerle gölgelenmesini istemiyor. Görüş ayrılıklarını yönetmek için karşılıklı ziyaretler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hamaney'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump verdiği bir röportajda, İran dini lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve mektupta İran'la nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini belirterek, "Umarım müzakere edersiniz, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence onlar da mektubu bekliyor. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olmamızdır, çünkü başka bir nükleer silaha izin veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Trump'ın dini lider Hamaney'e mektup gönderdiği ve müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamaney'e yazdığı mektubun henüz İran'a ulaşmadığını ifade etmiş, "Mektup yazıldı ancak elimize ulaşmadı. Yakında bir Arap ülkesinin temsilcisi tarafından Tahran'a iletilmesi bekleniyor" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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