İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt - Son Dakika
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Politika

İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran\'dan Trump\'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran medyası, Tahran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubundaki tüm madde ve paragraflara nükleer program, balistik füzeler, bölgesel politikalar ve tehditler olmak üzere 4 ana başlığa odaklanarak yanıt verdiğini bildirdi.

29.03.2025 17:50
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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektuba ilişkin detaylı bir yanıt verdi.

4 ANA BAŞLIK

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (İSNA), El Arabi El Cedid haber sitesine dayandırdığı haberinde, Tahran'ın cevabının nükleer program, balistik füzeler, bölgesel politikalar ve tehditler olmak üzere 4 ana başlığa odaklandığını iddia etti.

İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

"SAVUNMA VE FÜZE PROGRAMLARINA İLİŞKİN MÜZAKERELER REDDEDİLDİ"

Haberde, Tahran'ın, ABD Başkanının mektubundaki tüm madde ve paragraflara tek tek ve Trump'ın üslubuna uygun bir dille karşılık verdiği belirtildi. Ayrıca, İran'ın yalnızca 2015 Nükleer Anlaşması çerçevesinde ve karşılıklı saygı temelinde müzakereye açık olduğu vurgulanırken, savunma ve füze programlarına ilişkin müzakereleri kesin bir dille reddettiği ifade edildi.

"HERHANGİ BİR SALDIRIYA KARŞILIK VERMEKTE SINIR TANINMAYACAK"

İranlı kaynaklara göre, Tahran yanıtında, bölgesel müttefikleriyle ilişkilerinin ikili anlaşmalara dayandığını ve müttefiklerinin bağımsız hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu taraflarla yapılacak muhtemel anlaşmalara açık olduğunu belirtti. Ulusal güvenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve herhangi bir saldırıya karşılık vermekte sınır tanımayacağını da vurguladı.

TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

PEZEŞKİYAN, TRUMP'A "NE HALT ETMEK İSTERSEN ET" DEMİŞTİ

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt - Son Dakika

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