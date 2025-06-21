İran, Destekleyen Ülkelere Teşekkür Etti

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in saldırganlığına karşı ülkesine destek veren ülkeleri işaret ederek, " Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan'ın net ve kararlı tutumlarını takdirle karşılıyoruz" dedi. Muhacerani, İsrail'in saldırılarını ABD'nin Irak işgaline benzeterek bu saldırıların asılsız iddialarla yapıldığını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu. Muhacerani, "Kendimizi etkili şekilde savunuyoruz, ancak diplomasinin kapılarını kapatmıyoruz" dedi. İsviçre'nin Cenevre kentinde İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yapılan görüşmelere işaret eden Muhacerani, "Biz barış istiyoruz ve diplomatlarımızın Cenevre'deki varlığı bunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve diğer ülkelere teşekkür

Muhacerani, İsrail'in saldırganlığına karşı İran'a destek veren ülkelere teşekkür ederek, "Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan'ın net ve kararlı tutumlarını takdirle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Irak'ta benzer bahanelerle işgal edilmedi mi?"

İsrail'in saldırılarını ABD'nin Irak işgaline benzeten Muhacerani, bu saldırıların asılsız iddialara dayandığını belirtti. İran'ın nükleer silah istemediğini her zaman açıkça ifade ettiklerini vurgulayan Muhacerani, bazı ülkelerin askeri müdahaleleri haklı göstermek için aynı eski bahaneleri tekrar ettiğini kaydetti. Irak'ta yıllarca süren savaş sonrası hiçbir kitle imha silahı bulunamadığını hatırlatan Muhacerani, "Herkes, bu yöntemin son yıllarda defalarca denendiğini iyi biliyor. Irak'ta benzer bahanelerle işgal edilmedi mi? Yıllar sonra bile kimyasal silahlar hiç bulunabildi mi?" ifadelerini kullandı.

"İran'ın cevabı meşru müdafaa"

İran'ın İsrail saldırılarına verdiği karşılığın meşru müdafaa olduğunu vurgulayan Muhacerani, "Son 200 yılda İran hiç savaş başlatmadı, çatışmalardan kaçındı. Bizim savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok, bunu bilinçli şekilde önlüyoruz" dedi.

Batılı ülkelere uyarı

ABD ve diğer Batılı ülkelere İran'ı provoke etmemeleri ve halka yönelik tehditlerde bulunmamaları konusunda uyarıda bulunan Muhacerani, "Eğer hata yaparlarsa kesinlikle kendimizi savunacağız ve hakkımız olanı alacağız. ABD'nin böyle bir hata yapmamasını umuyoruz ancak gerilim yükselirse tepkilerimiz kesinlikle artacaktır" şeklinde konuştu. - TAHRAN