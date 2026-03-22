İran: Dimona'daki Saldırılar Yeni Aşama

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik saldırıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kalibaf, Dimona'daki füze savunmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum operasyonel açıdan savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir; İsrail'in hava sahası savunmasızdır. Sonuç olarak, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

En az 51 kişi yaralandı

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonrası en az 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzenin etkisiz hale getirilemediği bildirildi.

Dimona'daki nükleer araştırma merkezi

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor. - TAHRAN