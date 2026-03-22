İran: Dimona'daki Saldırılar Yeni Aşama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Dimona'daki Saldırılar Yeni Aşama

22.03.2026 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Dimona'ya yönelik saldırılarının savaşın yeni bir aşaması olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dimona'daki füze saldırılarına ilişkin, " İsrail'in hava sahası savunmasız, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik saldırıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kalibaf, Dimona'daki füze savunmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum operasyonel açıdan savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir; İsrail'in hava sahası savunmasızdır. Sonuç olarak, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

En az 51 kişi yaralandı

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonrası en az 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzenin etkisiz hale getirilemediği bildirildi.

Dimona'daki nükleer araştırma merkezi

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 01:16:42. #7.12#
SON DAKİKA: İran: Dimona'daki Saldırılar Yeni Aşama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.