İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Askeri gelişimde durmamalıyız

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız çünkü duraksamak geriye gitmek anlamına gelir" dedi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanları ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Hamaney görüşmede, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'na İsrail ile yaşanan son gerilim ve İsrail'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda göstermiş oldukları başarılar nedeniyle teşekkür etti. Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Önemli olan kaç füze atıldığı veya kaçının isabet ettiği değildir. Önemli olan silahlı kuvvetlerin ve İran milletinin uluslararası alanda bunu yapabilecek iradeyi göstermesidir" ifadelerini kullandı.
"Önemli olan alınacak önlemler ile kazanımları artırmaktır"
Ülkesinin askeri alanda gelişmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız çünkü duraksamak geriye gitmek anlamına gelir. Bu nedenle askeri teknolojilerde gelişimi sürdürmeli ve düşmanın teknik ve yöntemlerini tanımaya yönelik çabaları devam ettirmeliyiz" dedi.
Yaşanan farklı hadiselerin beraberinde kayıplar ve kazanımlar getirdiğine vurgu yapan Hamaney, "Önemli olan alınacak önlemler ile kayıpları azaltmak ve kazanımları artırmaktır. Silahlı Kuvvetler yaşanan son olaylarda bunu çok iyi başardı" şeklinde konuştu. - TAHRAN
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