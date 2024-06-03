İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İran Halkının İhtiyacı Olan Cumhurbaşkanı - Son Dakika
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Politika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İran Halkının İhtiyacı Olan Cumhurbaşkanı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İran halkının uluslararası denklemde çıkarlarını koruyacak, İslam devriminin temellerine inanan bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu belirtti. Hamaney ayrıca, seçimlere yüksek katılımın İran için büyük bir kazanım olacağını vurguladı.

03.06.2024 14:36
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran halkının, ekonomik ve kültürel boşluklarını doldururken uluslararası denklemde halkın bölgedeki ve dünyadaki çıkarlarını koruyarak güvence altına alacak, İslam devriminin temellerine inanan, aktif, üretken ve gerekli donanıma sahip bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İran İslam Devrimi lideri Humeyni'nin ölümünün 35'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenine katıldı. Hamaney törende yaptığı konuşmada Filistin meselesi ve yaklaşan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ilk kısmında Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun uluslararası odağı Filistin'e yönlendirdiğini ve bu meseleyi öne çıkararak öncelikli bir küresel sorun olarak sunduğunu belirten Hamaney, "Filistinliler, düşmanı kaçamayacağı tehlikeli bir konuma sıkıştırdı. İsrail işgalinin sonunun başlangıcına tanık oluyoruz. ABD ve birçok batılı ülke Siyonist İsrail rejimini desteklemeye devam etse de bu işgalci rejimin hiçbir çıkış yolu olmadığını biliyor. Bugün Siyonist rejimin dünya halklarının gözleri önünde yavaş yavaş eridiğine şahit oluyoruz" dedi.

"Seçimlere yüksek katılım İran halkı için büyük bir kazanım olacak"

Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçimlere yüksek katılım sağlanması İran milleti için büyük bir kazanım olacaktır. Yaşadığımız trajik olaydan sonra halkın bir araya gelerek yüksek oylarla bir sonraki cumhurbaşkanını seçmesinin dünyaya muazzam bir yansıması olacak. Bu nedenle 28 Haziran seçimleri çok önemli" şeklinde konuştu. Hamaney, "Bu seçimlere katılım şehitlerin cenaze törenine gösterilen yüksek katılımın tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. İran halkının, ekonomik ve kültürel boşluklarını doldururken uluslararası denklemde halkın bölgedeki ve dünyadaki çıkarlarını koruyarak güvence altına alacak, İslam devriminin temellerine inanan, aktif, üretken ve gerekli donanıma sahip bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Rekabet hizmet içindir, iktidar mücadelesi için değil"

Adaylar arasındaki seçim propagandalarının ahlak ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgusunu yapan Hamaney, "İftira atmak, karalamak ve çamur atmak işlerin ilerlemesine yardımcı olmadığı gibi ulusal itibara da zarar verir. Seçim süreci bir şeref ve destan aşamasıdır. Rekabet, hizmet içindir, iktidar mücadelesi için yapılan bir çekişme aşaması değil. Mücadele ve seçim rekabeti alanına giren kardeşlerimiz bunu bir görev olarak görmeli ve görevlerini yerine getirmelidir. Allah'ın izniyle İran milletine layık bir cumhurbaşkanı seçilecektir" şeklinde konuştu.

İran, sandık başına gidiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Muhbir'in başkanlığında seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin düzenlenen toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İran Halkının İhtiyacı Olan Cumhurbaşkanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İran Halkının İhtiyacı Olan Cumhurbaşkanı - Son Dakika
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