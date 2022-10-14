İran Dini Lideri Hamaney: "Dünya güçlerine boyun eğmedik" - Son Dakika
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İran Dini Lideri Hamaney: "Dünya güçlerine boyun eğmedik"

14.10.2022 21:23
İran Dini Lideri Hamaney: "Dünya güçlerine boyun eğmedik"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kökünden sökülemeyecek bir ağaç olduğunu belirterek, "Dünya güçlerine boyun eğmedik.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kökünden sökülemeyecek bir ağaç olduğunu belirterek, "Dünya güçlerine boyun eğmedik. İslam Cumhuriyeti küçük bir fidan olarak başladı ve o fidan şimdi kimsenin sökmeye cesaret edemediği güçlü bir ağaca dönüştü" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in kutlu doğum günü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu. İslam ülkeleri arasında vahdete vurgu yapan Hamaney, ümmetin çıkarlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, "İslam aleminde birlikten maksat, ırk ve coğrafya birliği değil, İslam milletinin menfaatlerini korumada birliktir. İslam milletinin menfaatlerinin ve Müslümanların kiminle dost veya kiminle düşman olması gerektiğinin doğru anlaşılması ve emperyal kibirli güçlerin entrikalarına karşı ortak hareketlerin uygulanması, birliğin sağlanması için çok önemli hususlardır" ifadelerini kullandı.

Tek kutuplu dünya düzeninde sona gelindiğini kaydeden Hamaney, "Dünyanın siyasi haritası değişiyor ve tek kutuplu sistem terk ediliyor. Küresel Kibir'in egemenliği de artık her zamankinden daha fazla meşruiyetini kaybediyor ve tek kutuplu dünya düzeninde sona gelindi. İslam ümmeti olarak yeniden şekillenen bu yeni dünya düzeninde önemli bir yerde olabiliriz. Dünyaya ihtiyaç duyulan modeli sunabilir ve liderlik edebiliriz. Ancak bunun için gerekli şart tefrikadan uzak durmak ve birlik olmaktır" şeklinde konuştu.

İran'ın Filistin'e verdiği desteğe devam edeceğini söyleyen Hamaney, İslam birliğini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Filistin'deki Ehli Sünnet kardeşlerimize sunduğumuz destek bunun en açık örneğidir. İran olarak Filistin'e bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya güçlerine boyun eğmedik. İslami birlik ve bu yeni dünyada etkili bir varlığa sahip olmak, pratik çabalar gösterilmesi, zorluk ve güçlüklerin aşılması şartıyla mümkündür. İran İslam Cumhuriyeti bunun mükemmel bir örneğidir. İmam Humeyni'nin rehberliğinde İslam Cumhuriyeti küçük bir fidan olarak başladı ve o fidan şimdi kimsenin sökmeye cesaret edemediği güçlü bir ağaca dönüştü" dedi.

Afganistan, Irak ve Suriye'de yaşanan mezhep kavgalarına ve DEAŞ terör saldırılarına da değinen Hamaney, bu saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Hem Şii hem de Sünni tarafında Şiilik ve Sünnilerle hiçbir ilgisi olmayan şiddet yanlıları var. Onların eylemleri din ilkelerini hedef almak için gerekçe olarak kullanılmasına izin verilmemeli. Bir mezhep adına karşı tarafı kışkırtmaya çalışanlar tepki gösterilmeli. Şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti, pratik anlamda İslam birliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun en açık örneği, Filistin'deki Sünni kardeşlerine verdiği destektir ve bu destek bundan sonra da eskisi gibi devam edecektir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Ayetullah Ali Hamaney, Dünya, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dini Lideri Hamaney: 'Dünya güçlerine boyun eğmedik' - Son Dakika

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