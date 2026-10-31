İran dini lideri Hamaney komutanlara coğrafi sınır olmadan karşılık emri verdi

İran dini lideri Hamaney komutanlara coğrafi sınır olmadan karşılık emri verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey komutanlara tehditlere anında ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık verilmesi talimatı verdi. Hamaney, askeri veya terör saldırılarının ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran Ordusu ile İran milletinin belirleyeceğini söyledi.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey askeri komutanlarla gerçekleştirdiği görüşmede, muhtemel tehditlere anında, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık verilmesi talimatı verdi. Hamaney, "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırıları başlatırsa bu saldırıların ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran Ordusu ve İran milleti belirleyecektir" dedi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?