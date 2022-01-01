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İran Dini Lideri Hamaney: "Süleymani'nin katili Trump, cinayetin bedelini ödeyecek" - Son Dakika

İran Dini Lideri Hamaney: "Süleymani'nin katili Trump, cinayetin bedelini ödeyecek"

01.01.2022 15:34
İran Dini Lideri Hamaney: "Süleymani'nin katili Trump, cinayetin bedelini ödeyecek"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünden sorumlu tutulan ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, cinayetin bedelini ödeyeceğini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünden sorumlu tutulan ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, cinayetin bedelini ödeyeceğini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yaklaşan ikinci ölüm yıldönümü öncesinde, başkent Tahran'da Süleymani'nin ailesiyle görüştü.

İran'a düşman olanların Süleymani isminden korktuğunu savunan Hamaney, "Başta Trump olmak üzere Süleymani'nin katilleri bu dünyada cinayetlerinin bedelini ödeyecekler. Ardından tarihin çöplüğünde unutulacaklar" dedi.

Kasım Süleymani'nin bölgede direnişin sembolü olduğunu belirten Hamaney, "Düşman artık Suriye'de umutlu değil. Irak ve Yemen'de direniş güçlenerek devam ediyor. Bölgede direniş cephesi artık daha gelişmiş ve saha daha umutlu" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

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Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dini Lideri Hamaney: 'Süleymani'nin katili Trump, cinayetin bedelini ödeyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dini Lideri Hamaney: "Süleymani'nin katili Trump, cinayetin bedelini ödeyecek" - Son Dakika
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