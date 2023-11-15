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İran Dışişleri Bakanı: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor

İran Dışişleri Bakanı: ABD, İsrail\'e yasaklı silahlar gönderiyor
15.11.2023 17:15

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cenevre'de yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin İsrail'e yasaklı silahlar gönderdiğini ve bunlar arasında fosfor bombasının da bulunduğunu iddia etti. Abdullahiyan, ABD'nin Gazze'ye insani yardım yapma çabalarının pratiğe yansımadığını belirtti ve İsrail'in savaş, katliam ve soykırım politikalarını sürdürdüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar verdiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması ve savaş mağdurlarına insani yardımların gönderilmesi" konularını görüşmek üzere gittiği Cenevre'de basın açıklaması yaptı.

ABD'nin İsrail'e yasaklı silahları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden veya bölgedeki üslerinden gönderdiğini öne süren Abdullahiyan, "ABD, Tel Aviv'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar gönderiyor." dedi.

İranlı Bakan, gönderilen bombaların, mazlum Gazze halkının üzerine atıldığını ifade ederek Gazze'ye insani yardım yapmak için çaba gösterdiğini iddia eden ABD'nin söz konusu "çabalarının" pratiğe yansımadığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile 3 hafta önce Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Abdullahiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Heniyye bu görüşmede İsrailli sivil esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtmişti. Fakat İsrail, esirlerin bu kadar süratle serbest bırakılmasına yanaşmadı. Siyonist rejim bu bahaneyi kullanarak, Gazze'deki savaşı, katliamları ve soykırımı sürdürmeye çalışıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor - Son Dakika
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