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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD ile doğrudan görüşebiliriz" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD ile doğrudan görüşebiliriz"

24.01.2022 20:10
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD ile doğrudan görüşebiliriz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İyi bir anlaşmaya varmak için gerek görülürse ABD ile doğrudan görüşebiliriz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İyi bir anlaşmaya varmak için gerek görülürse ABD ile doğrudan görüşebiliriz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "İran ve Komşu Ülkeler" toplantısında, ABD ile henüz doğrudan görüşme konusunda bir karar almadıklarını ancak iyi bir anlaşmanın kesinleşmesi halinde görüşebilecekleri mesajını verdi.

Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri hali hazırda uzmanlar, müdürler ve bakan yardımcıları düzeyinde devam ediyor. Daha üst makamların görüşmesine ihtiyaç olmadan bu düzeyde kalarak anlaşmanın uygulama kısmına geçebileceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Viyana müzakerelerinde iyi bir sonuç aldıklarında müzakere içeriğini halkla paylaşmak istediklerini belirten Abdullahiyan, kısa zaman içerisinde sonuç almayı umduklarını belirtti.

Abdullahiyan, ABD'nin İran ile doğrudan görüşme talebinde bulunduğunu belirtterek, "ABD sürekli bize doğrudan görüşme talebinde bulunuyor. Ancak biz bu konuda henüz kesin bir karar varmış değiliz" ifadelerini kullanarak, "İyi bir anlaşmaya varmak için gerek görülürse ABD ile doğrudan görüşebiliriz" dedi.

Reisi ve Erdoğan Tahran'da bir araya gelebilir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye işaret eden Abdullahiyan, iki ülke Cumhurbaşkanının yakın zamanda Tahran'da Yüksek İşbirliği Komisyonu için bir araya gelebileceğini ve Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini söyledi. - TAHRAN

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'ABD ile doğrudan görüşebiliriz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD ile doğrudan görüşebiliriz" - Son Dakika
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