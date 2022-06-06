İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi

06.06.2022 11:14
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Abdullahiyan'ın pazartesi Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Ziyaretin, Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarınki program saatlerinin uymaması nedeniyle ertelendiği açıklandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Ankara, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi - Son Dakika
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