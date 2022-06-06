Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Abdullahiyan'ın pazartesi Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Ziyaretin, Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun yarınki program saatlerinin uymaması nedeniyle ertelendiği açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Ankara, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi - Son Dakika

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