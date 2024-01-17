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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Yemen'e yardım suçlamalarını reddetti - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Yemen'e yardım suçlamalarını reddetti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Yemen'deki Husilere destek verdiği suçlamalarını reddederek, bölgedeki ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda karar verdiğini belirtti. Abdullahiyan ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ABD'yi uyardı ve ticaret yollarındaki güvenliğin önemine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Yemen\'e yardım suçlamalarını reddetti
17.01.2024 - 14:04,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Yemen'de Husilere destek verdiği suçlamalarını reddederek, "Filistin halkını savunan Yemen ve bölgedeki diğer ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda karar veriyorlar. Bizden herhangi bir emir almıyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Formu için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'li haber kanalına konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ABD'yi uyaran Abdullahiyan, "ABD Başkanı Biden, kendi geleceğini Netanyahu'ya bağlamamalı. Washington'un Siyonist İsrail rejimine sağladığı koşulsuz destek, bölgedeki artan gerilimin başlıca nedenidir" ifadelerini kullandı.

İran'ın uluslararası ticaret yollarına ve özellikle Kızıldeniz'deki ticaretin güvenliğine önem verdiğini kaydeden Abdullahiyan, ABD yönetiminden Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini istediklerini söyledi. Abdullahiyan, İran'ın Yemen'deki Husilere yardım sağladığına yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, "Filistin halkını savunan Yemen ve bölgedeki diğer ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda karar veriyor. Bizden herhangi bir emir almıyorlar. Petrol ihraç eden bir ülke olarak deniz ticaretindeki güvenlik bizim için önemli. Ticaret yollarındaki güvensizlik bizim yararımıza değil" şeklinde konuştu. Bölgenin istikrarını hedef alan her türlü eylemin İsrail kaynaklı olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Irak ve Suriye'ye yönelik İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ülkenin güvenliği ve terör ile mücadele kapsamında olduğunu söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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