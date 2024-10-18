İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 18-19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 18-19 Ekim 2024 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir. Sayın Bakanımız 19 Ekim günü İranlı mevkidaşıyla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bir dizi toplantı gerçekleştirecektir" denildi.