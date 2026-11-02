İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ablukası kalkmadan Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar arabuluculuğunda pazar günü sona eren Doha görüşmelerine ilişkin açıklamasında, "ABD'nin deniz ablukası sona erdirilmeden, İran'ın taleplerine saygı gösterilmeden ve meşru beklentileri karşılanmadan nihai bir anlaşma süreci başlatılamaz; Hürmüz Boğazı yeniden açılamaz ve güvenliği sağlanamaz" dedi.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler kapsamında Katar arabuluculuğunda yürütülen temaslar üç günün ardından dün sona erdi. İranlı müzakere heyeti, Doha'daki görüşmelerin ardından ülkeden ayrılırken, Washington ile mesaj alışverişinin Katar aracılığıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkili, taslak bir teklifin taraflar arasında dolaşıma sokulduğunu ve yeni bir toplantının yapılmasının ihtimaller arasında olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Doha'daki görüşmelerin temelini İran'ın eylül ayında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sona erdirmek amacıyla hazırladığı 7 aşamalı planın oluşturduğunu söyledi. Tahran yönetiminin, bir anlaşma kapsamında söz konusu planın daha kısa sürede hayata geçirilmesini önerdiğini aktaran Bekayi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Katarlı aracılar üzerinden Washington ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak amacıyla Doha'da bulunduğunu ifade etti.

İranlı sözcü açıklamasında, "Taleplerimizi son derece açık ve şeffaf bir şekilde dile getirdik. Bu talepler makul ve mantıklıdır. ABD'nin deniz ablukası sona erdirilmeden, İran'ın taleplerine saygı gösterilmeden ve meşru beklentileri karşılanmadan nihai bir anlaşma süreci başlatılamaz; Hürmüz Boğazı yeniden açılamaz ve güvenliği sağlanamaz" ifadelerini kullandı.