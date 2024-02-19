İran, Donanmasına Yeni Askeri Gemiler Ekledi - Son Dakika
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Politika

İran, Donanmasına Yeni Askeri Gemiler Ekledi

İran, Donanmasına Yeni Askeri Gemiler Ekledi

İran, hava savunma sistemi ve seyir füzeleri taşıyabilen iki yeni askeri gemiyi Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'na kattı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, denizlerde ve okyanuslarda varlık göstermek için savaş gemisi üretimine önem verdiklerini belirterek, Deniz Kuvvetlerinin gelişiminde önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

19.02.2024 13:58
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İran hava savunma sistemi ve seyir füzeleri taşıyabilen "Seyyad Şirazi" ve "Hasan Bakıri" adlı iki yeni askeri gemiyi Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'na kattı.

İran ABD ile yaşadığı gerginliklerin gölgesinde Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'na 2 yeni askeri gemi daha kattı. "Seyyad Şirazi" ve "Hasan Bakıri" adlı askeri gemiler Bender Abbas eyaletinde gerçekleşen törenle donanmaya katıldı. Törende konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, denizlerde ve okyanuslarda varlık göstermek için savaş gemisi üretimine önem verdiklerini belirterek, Deniz Kuvvetlerinin gelişiminde önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Bakıri, "Bölgemiz bir hayli tehlikeli ve hassas bir süreçten geçiyor. Görünüşte bölgeyi terk etme sürecinde olan ABD, farklı bahaneler ileri sürerek bölgedeki varlığını devam ettirmekte" dedi.

"Silahlı Kuvvetler olarak en küçük tehdidi dahi ciddiye alıyoruz"

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren ABD'nin Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Hint Okyanusu'nun batısında ve İran yakınlarında varlığını artırdığını belirten Bakıri, "Filistinlilerin özgürlük mücadelesini ve Siyonist İsrail rejimini korumayı bahane ederek yeniden bölgedeki varlığını güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Tehditler karşısında İran'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırdıklarını belirten Bakıri, "Savunma caydırıcılığımız ülkemizin ulusal güvenliği için önemli bir kalkan oldu. Silahlı Kuvvetler olarak en küçük tehdidi dahi ciddiye alıyor ve muhtemel senaryolar üzerine çalışıyoruz. Devletin tüm kurumları ve organları bu bilinç ile hareket etmektedir" şeklinde konuştu.

İran, hava savunma sistemi Nevvab ile 700 kilometre menzile ulaşabilen seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip gemilerin donanmaya katılmasıyla ilk ağır silah taşıyabilen deniz filosunu oluşturmuş oldu.

İran, 6 Ocak tarihinde de 4 anti-gemi füzeleriyle donatılmış Zülfikar hücum gemisi ile 5 Kevser gemi savar füzeleriyle donatılmış Aşura savaş gemisinin yer aldığı Ebu Mehdi el-Mühendis filosunu donanmaya katmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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