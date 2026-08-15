İran, Esir Pilotları İçin Kızılhaç’a Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Esir Pilotları İçin Kızılhaç’a Başvurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Katar'da esir alınan 3 pilotun durumu için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yardım istedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında 2 Mart'ta düşen iki savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını belirterek Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunu araştırarak serbest bırakılmaları için girişimde bulunmasını istedi.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e mektup gönderdi. Bakırzade mektupta, 28 Şubat'ta Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki Arap ülkelerinde konuşlandırılmış hava üslerinden gerçekleştirilen saldırıya karşı İran Hava Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünün savunulması ilkesi doğrultusunda karşılık verdiği, bu kapsamda 2 Mart'ta iki Su-24 savaş uçağının Katar'da bulunan ABD'ye ait askeri üsse yönelik bir savaş görevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği ifade edildi. Bakırzade görevlerini başarıyla yerine getiren pilotların dönüş sırasında düşman hava savunma sisteminin saldırısına uğradığını ve uçaktan paraşütle atlamak zorunda kaldıklarını belirtti. Bakırzade 4 İranlı pilottan Mecid Kazemi'nin hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilot Cevad Salihi, Abdülmecid Şefiyan ve İmran Behruşiyan'ın Katar güçleri tarafından sağ olarak esir alındığı vurgulandı. Bakırzade, "Maalesef Katar hükümeti aradan 6 ay geçmesine rağmen Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm uluslararası hukuk ve düzenlemelere aykırı biçimde savaş esirlerinin haklarına riayet edilmesi yönündeki yükümlülükleri göz ardı etmiş ve bu esirlerin temel haklarını ihlal etmiştir. Gerçekleştirilen tüm diplomatik girişimlere ve takip çalışmalarına rağmen esirlerin aileleriyle ve bu konuyu takip eden yetkililerle görüşmelerine veya iletişim kurmalarına izin verilmemiştir. Bu durum, savaş suçlarına ilişkin hükümler kapsamında dikkate alınması ve incelenmesi gereken bir husustur" ifadelerini kullandı.

Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden insani görev ve iki taraf arasındaki iş birliği çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede Katar'daki İranlı pilotlarla görüşerek durumlarını incelemesini ve sağlık durumları hakkında İran'a bilgi vermesini talep etti. Bakırzade ayrıca pilotların bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli şartların sağlanması konusunda girişimde bulunulmasını istedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, Esir Pilotları İçin Kızılhaç’a Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Hindistan’da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı

19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 19:23:05. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Esir Pilotları İçin Kızılhaç’a Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.