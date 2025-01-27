İran, 'Gazze' İHA'sını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran, 'Gazze' İHA'sını Tanıttı

İran, en ağır İHA'sı 'Gazze'yi tanıttı; 4,000 km menzil, 35 saat havada kalma kapasitesine sahip.

27.01.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen ve ülkenin en ağır İHA'sı olarak kabul edilen "Gazze" adlı insansız hava aracını (İHA) tanıttı.

İran, savunma sanayisindeki faaliyetlerini sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen ve ülkenin en ağır insansız hava aracı (İHA) olarak kabul edilen "Gazze" adlı İHA'nın tanıtıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı İHA'nın "Büyük Peygamber 19" askeri tatbikatında ilk kez kullanılarak 8 hedefi başarılı bir şekilde imha ettiği belirtildi.

Öte yandan Gazze adlı İHA'nın 22 metre kanat açıklığına ve 3 bin 100 kilogram kalkış ağırlığına sahip olduğu, 35 saat boyunca havada kalabildiği ve saatte 350 kilometre hıza ulaşabildiği aktarıldı. Operasyon menzilinin 4 bin kilometre olduğu ifade edilen İHA'nın, 500 kilogram yük taşıma kapasitesine ve 12 bomba taşıyabilme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi. Elektronik harp sistemleriyle donatılan İHA'nın yalnızca saldırı değil, aynı zamanda keşif görevlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Savunma, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, 'Gazze' İHA'sını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: İran, 'Gazze' İHA'sını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.