İran: Hizbullah\'ı Silahsızlandırma Teklifine Karşı

09.08.2025 18:53
İran, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına karşı olduklarını belirterek direnişi destekleyecek.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına kesinlikle karşı. İran, her zaman Lübnan halkına ve direnişine destek verdi ve bu desteğini kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan kabinesinin Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik ABD teklifini onaylamasına tepki gösterdi. Velayeti, "İran, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına kesinlikle karşı. Zira İran, her zaman Lübnan halkına ve direnişine destek verdi ve bugün de bu desteğini kararlılıkla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Velayeti ayrıca, söz konusu girişimlerin geçmişte de sonuçsuz kaldığını belirterek, "Direnişin imkan ve gücünün sınırlı olduğu dönemde bile bu planlar başarısız oldu. Bugün ise halk desteği çok daha güçlü, imkanları çok daha fazla. Allah'ın izniyle bu çabalar kesinlikle sonuç vermeyecek" dedi.

Lübnan'da Hizbullah'ın toplumdaki tüm kesimlerce kabul gördüğünü belirten Velayeti, "Direniş, Lübnan'ın onurudur. Lübnan'ın varlığı ve güvenliği direnişe bağlıdır. Lübnan halkı, 1982'de direnişin olmadığı dönemi unutmadı. O zaman İsrail, Beyrut'un güneyine ve Dahiye bölgesine kadar ilerlemişti ancak Hizbullah'ın direnişiyle geri çekilmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"Hizbullah hala dimdik ayakta"

İsrail'in ABD desteğiyle Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah gibi önemli isimlere yönelik suikastlar düzenlediğini hatırlatan Velayeti, "Hizbullah'ın zayıfladığını düşünüyorlar oysa hala dimdik ayakta. Bugünkü Hizbullah, 1980'lerin başına göre çok daha güçlü ve dirençli. Eğer Hizbullah olmasaydı, İsrail, Filistin'e yaptığını aynen Lübnan'a da uygulardı. Eğer Hizbullah silahını bırakırsa, Lübnan halkının canını, malını ve namusunu kim koruyacak? Geçmişte yaşananlar, bu ülkenin bazı siyasetçilerine hala ders olmadı mı?" ifadelerini kullandı.

"Bu hayal asla gerçekleşmeyecek"

Velayeti, bu sürecin Lübnan'da yalnızca ABD ve İsrail'in isteği doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, "ABD ve İsrail, Lübnan'da da tıpkı Golan'da olduğu gibi kendi istedikleri bir yönetimi başa getirebileceklerini sanıyorlar ancak bu hayal asla gerçekleşmeyecek ve Lübnan her zamanki gibi direnişini sürdürecek" dedi.

Lübnan kabinesi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılması teklifini içeren 4 aşamalı planı onaylamıştı. Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin önerisini reddederek, bunun Lübnan'ı İsrail'e karşı savunmasız bırakacağını savunmuştu.

Kararın onaylanmasının ardından Hizbullah yanlısı gruplar, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneydeki Nebatiye ve Sur kentlerinde geniş katılımlı protestolar düzenlemişti. Göstericiler yüzlerce araç ve motosikletten oluşan konvoylarla trafiği durma noktasına getirerek İsrail ve söz konusu kararı hedef alan sloganlar atmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

