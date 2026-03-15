İran, Hürmüz Boğazı'na ABD'ye kapalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Arakçi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkındaki iddialara yanıt vererek, Hamaney'in sağlık durumunun mükemmel olduğunu, her şeyi kontrolü altında tuttuğunu ve görevinin başında olduğunu ifade etti. Hamaney'in göreve gelmesinden bu yana kameralar karşısına geçmemesine ilişkin Arakçi, "Televizyonda yayınlanacak mesajların zamanlaması ya da halkın karşısına doğrudan çıkma kararı tamamen kendisine aittir" dedi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen, Arakçi, İran'ın bir daha saldırıya uğramayacağına dair güvence alana ve tazminat ödenene kadar çatışmayı durdurmayı kabul etmeyeceğini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu aktaran Arakçi, boğazın sadece ABD ve müttefiklerine ait gemilere kapalı olduğunu ifade etti.

İran'ın saldırılara misilleme olarak hedef aldığı Arap ülkelerine değinen Arakçi, İran'ın Basra Körfezi bölgesindeki ve ötesindeki komşularına yönelik yüzlerce saldırısında yalnızca bu ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldığını söyledi. Arakçi, "Hiçbir konut veya sivil hedefi vurmadık. Konut bölgelerinde ikincil hasar olmuş olabilir, bu da her savaşta normal bir durumdur" dedi.

Arap ülkelerine yönelik saldırılardan ABD ve İsrail'i sorumlu tutan Arakçi, İran'ın son zamanlarda ABD ve İsrail'in de belirli bölgelerden Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldığını iddia etti. - TAHRAN