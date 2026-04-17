İran Hürmüz Boğazı'nda Karşı Adımlar Atacak

17.04.2026 23:39
İran, Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukada gereken adımları atacağını ve ihlallerin karşılık bulacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukaya ilişkin, "Ablukanın sürmesi durumunda İran gereken karşı adımları atacaktır ve bu durum ateşkesin ihlali sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, daha önce yaşanan ihlaller ve son gelişmelere dikkat çekerek, "Daha önce karşı taraf ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemiş, İran da buna karşılık gerekli adımları atmıştı. Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin istenilen düzeyde sağlanamamasının nedeni de bu ihlallerdi. Ancak karşı tarafın dün gece Lübnan'daki ateşkese ilişkin taahhüdünü yerine getirmesi üzerine, İran da karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin daha önce açıklanan koordinatlar doğrultusunda, yetkili mercilerle koordinasyon içinde ve belirlenen güzergahta yapılacağını, güvenli geçişin sağlanacağını ilan etti" dedi.

"İhlal olursa karşılık verilecek"

Muhtemel bir ateşkes ihlalinde İran'ın atacağı adımlara değinen Bekayi, "İran, Hürmüz Boğazı'nın koruyucusudur ve gerektiği her durumda ülkenin çıkar ve haklarını korumaya yönelik tedbirlerin uygulanmasında hiçbir taviz vermeyecektir. Karşı tarafın yeniden taahhütlerine uymaması halinde İran gerekli karşılığı verecektir. Bu yönde tüm hazırlıklar yapılmıştır. Ayrıca ablukanın sürmesi durumunda İran gereken karşı adımları atacaktır ve bu durum ateşkesin ihlali sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ateşkes uzatılmasına ilişkin görüşme yapılmadı"

Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, "Ateşkes mutabakatının süresi iki haftadır. Son bir haftadır da savaşın tamamen sona erdirilmesine zemin hazırlamak için müzakereler sürüyor. Ateşkesin uzatılmasına ilişkin şu ana kadar herhangi bir görüşme yapılmadı. İran'ın tüm odağı ise Pakistanlı arabulucunun katkısıyla, ülkenin çıkar ve hakları doğrultusunda savaşın kalıcı olarak sona ermesi için gerekli şartların sağlanmasına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması sosyal medyada belirlenmez"

Bekayi, "İran'ın çıkar ve taleplerinin bir anlaşma çerçevesinde karşılandığını gördüğümüz anda, anlaşmaya çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kapsamda yaptırımların kaldırılması ve uğranılan zararların telafisi bizim için temel önceliklerdir. Müzakerelerin hiçbir başlığında belirsizlik bulunmuyor, tutumumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk. Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ise sosyal medyada belirlenmez, bu konuda karar verici olan İran'dır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
