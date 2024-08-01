İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas liderinin cenazesi Katar'a ulaştı
İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a ulaştı. Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi ve burada düzenlenen törenle defnedildi. Suikastın ardından İran ve Hamas arasında gerilim yaşanırken, İran suikastın arkasında İsrail'i suçladı. Hamas ise suikastın İran'ın iç işleri olduğunu belirtti.
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1.08.2024 20:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas liderinin cenazesi Katar'a ulaştı - Son Dakika
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