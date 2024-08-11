İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kabine listesini meclise sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kabine listesini meclise sundu

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 19 isimden oluşan kabine listesini meclise sundu. Listede dikkat çeken isimler arasında eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Arakçi'nin Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilmesi yer alıyor.

11.08.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 19 isimden oluşan kabine listesini meclise sundu. Pezeşkiyan'ın listesinde, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Arakçi'nin Dışişleri Bakanı olarak yer alması dikkat çekti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, kurmaylarını belirlemek üzere meclise liste sundu. Pezeşkiyan'nın 19 isimden oluşan kabine listesinde, Dışişleri Bakanlığı için, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi olarak görev yapmış Abbas Arakçi aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı için ise, daha önce Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından asker kökenli Tuğgeneral İskender Muminin ismi listede yer aldı.

Listede Savunma Bakanlığı için, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade aday gösterilirken, İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib, Adalet Bakanlığı için Emin Hüseyin Rahimi, Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı için Muhammed Rıza Salihi Emiri, Petrol Bakanlığı için Muhsin Paknejad, Enerji Bakanlığı için Abbas Aliabadi ve Yol ve Şehircilik Bakanlığı için de kadın mimar Ferzane Sadıki yer aldı.

Büyük bir kısmını Muhafazakar milletvekillerinin oluşturduğu mecliste, Pezeşkiyan'ın kabine listesi için bir hafta içerisinde güven oylaması yapılması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Kabine, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kabine listesini meclise sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:43 Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12:38 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz
12:28 Hande Yener’in öfkesi dinmiyor: Atatürk’ten sonra senin ne haddine Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine
12:26 Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi
12:18 Erman Toroğlu’nun yeni imajı bomba Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı Erman Toroğlu'nun yeni imajı bomba! Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:28 MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 15:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kabine listesini meclise sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement