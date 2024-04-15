İran, İsrail'e saniyeler içinde karşılık vereceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

İran, İsrail'e saniyeler içinde karşılık vereceğini söyledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran'ın karşılık vermek için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, 'İsrail'e saniyeler içinde karşılık veririz' dedi.

15.04.2024 23:58
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran'ın karşılık vermek için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, "İsrail'e saniyeler içinde karşılık veririz" dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel misillemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna yönelik saldırısı ile stratejik bir hata yaptığını söyleyen Bakıri, İran'ın İsrail'e cevap vermek zorunda kaldığını ve saldırının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğimi belirtti. Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran'ın karşı tepki için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, "İsrail rejimi İran'a yönelik başka bir hata yaptığında saniyeler içinde karşılık veririz. Söz konusu ikinci hatayı yapmamaları gerekiyor. Çünkü tepkimiz bir öncekinden daha sert, yıkıcı ve daha kapsamlı olacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, İsrail'e saniyeler içinde karşılık vereceğini söyledi - Son Dakika

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