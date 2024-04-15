İran, İsrail'e saniyeler içinde karşılık vereceğini söyledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran'ın karşılık vermek için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, "İsrail'e saniyeler içinde karşılık veririz" dedi.
İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel misillemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna yönelik saldırısı ile stratejik bir hata yaptığını söyleyen Bakıri, İran'ın İsrail'e cevap vermek zorunda kaldığını ve saldırının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğimi belirtti. Bakıri, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran'ın karşı tepki için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, "İsrail rejimi İran'a yönelik başka bir hata yaptığında saniyeler içinde karşılık veririz. Söz konusu ikinci hatayı yapmamaları gerekiyor. Çünkü tepkimiz bir öncekinden daha sert, yıkıcı ve daha kapsamlı olacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
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Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
Osmaniye'de jandarmanın durdurduğu minibüste yapılan aramada, Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatör göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara teslim edilirken, göçmenler sınır dışı edildi ve araca el konuldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinerek, 'İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik' dedi. Sudani ise Irak'ın ABD ile askeri ilişkiden tam ortaklık ilişkisine geçmek için çalıştığını belirterek, 'Hükümetimiz Irak ve ABD arasındaki Yüksek Koordinasyon Komitesi'nden çıkacak sonuçlara bağlı olacaktır' dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı görüşmede, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinerek, 'İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik' dedi. Sudani ise Irak'ın ABD ile askeri ilişkiden tam ortaklık ilişkisine geçmek için çalıştığını belirterek, 'Hükümetimiz Irak ve ABD arasındaki Yüksek Koordinasyon Komitesi'nden çıkacak sonuçlara bağlı olacaktır' dedi.
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