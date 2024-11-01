İran, İsrail'in Saldırılarına Sert Yanıt Verecek - Son Dakika
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Politika

İran, İsrail'in Saldırılarına Sert Yanıt Verecek

İran dini lideri ofisi, İsrail'in saldırılarına karşı yıkıcı bir yanıt vereceklerini açıkladı.

01.11.2024 01:34
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, "Siyonist rejimin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran'ın başkenti Tahran'da Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddin için düzenlenen anma merasiminde İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu. Golpayegani, "Siyonist İsrail rejiminin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz. Hava savunma sistemlerimizin rejime ait savaş uçaklarının İran sahasına girmesini engellemedeki performansı oldukça güçlüydü ve bu saldırıda meydana gelen hasar oldukça az" ifadelerini kullandı.

"İsrail, çökmek üzere"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İsrail, çökmek üzere. Son zamanlarda kör bir şekilde hareket ediyor ve hiçbir kural tanımadan her türlü suçu işliyor. Onlara uzak geçmişe değil, yakın tarihe bakmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Son 45 yılın tarihine bakın ve İran'ın düşmanlarına karşı nasıl davrandığını görün. Çöküş yolundasınız, tüm varlığınızı kaybettiniz ve beceriniz tarihten ders almamaktı" ifadelerini kullandı.

Selami, "İsrail, birkaç füze fırlatarak tarihi değiştirebileceklerini düşünüyor. Ancak Gerçek Vaad 2'yi unutmamalısınız. Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, İsrail'in Saldırılarına Sert Yanıt Verecek - Son Dakika

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