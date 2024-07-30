İran Lideri Hamaney, İsrail Karşısında Direniş Gruplarına Destek Verecek - Son Dakika
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Politika

İran Lideri Hamaney, İsrail Karşısında Direniş Gruplarına Destek Verecek

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhalah ile görüşmesinde, İsrail karşısında direniş gruplarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da yabancı ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti. Pezeşkiyan, ayrıca Kazakistan ile İran arasında işbirliğini geliştirmek adına önemli potansiyeller bulunduğunu belirtti.

30.07.2024 17:49
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhalah ile görüşmesinde, İsrail karşısında direniş gruplarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı ülke liderleri ile bir araya geldi. Pezeşkiyan'ın yemin töreni için başkent Tahran'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhalah ile görüşmeler gerçekleştirildi.

"İslam'ın bayraktarlığını Gazze halkı yapıyor"

İran dini lideri Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihat Lideri Ziyad el Nakhalah ile yaptığı görüşmede İsrail karşısında direniş gruplarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Hamaney, "Bugün İslam'ın bayraktarlığını Gazze halkı yapıyor. İlahi yardım mazlum Filistin halkı ve direniş güçlerinin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haniye ise Pezeşkiyan ile görüşmesine değinerek, "Filistin ve direniş güçleri konusunda bir kez daha İran'ın güçlü desteğini ve duruşunu görmüş olduk. Bu duruşunuzdan dolay gurur duyduk" dedi. Hamaney ile görüşmesinde Filistin direniş grupları arasındaki vahdete işaret eden İslami Cihat lideri Ziyad el Nakhalah ise Haniye ile birlikte Tahran'da bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Ermenistan'ın toprak bütünlüğü destekliyoruz"

Hamaney, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek bu konudaki duruşlarının değişmediğini söyledi. Hamaney, "Ülkelerin güvenliğini ve barışını sağlayan şey kendilerine ve yakınlarına güvenmeleridir. Bu coğrafyadan olmayan ülkelerin müdahaleleri bölgeye zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile iş birliğimizi artırmak istiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Paşinyan görüşmesinde, İran'ın Ermenistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirterek uluslararası ticaret koridorlarının iki ülke için de faydalı olacağını söyledi. Pezeşkiyan İran'ın Kafkasya için sunduğu Kuzey-Güney koridoruna işaret ederek, "Kuzey-Güney koridoru bölge ülkelerinin kalkınması için iyi bir fırsat olacaktır. Ermenistan ile de bu alanda iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

"Kazakistan ile İran arasında işbirliğini geliştirmek adına önemli potansiyeller bulunuyor"

Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile de görüşen Pezeşkiyan, helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde imzalanan anlaşmalara İran'ın bağlı kalacağını belirterek, "Bölge ülkeleri ile iş birliğini geliştirmek yeni hükümetinde dış politikada öncelikleri arasında olacak. Kazakistan ile İran arasında kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmek adına önemli potansiyeller bulunuyor. Bu potansiyelleri kullanacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Lideri Hamaney, İsrail Karşısında Direniş Gruplarına Destek Verecek - Son Dakika

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