İran'dan İsrail'e Saldırı Tepkisi - Son Dakika
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Politika

İran'dan İsrail'e Saldırı Tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı Doktor Ali Haydari için yayımladığı bildiride, "Şehit Haydari'yi hedef alan bu saldırı, 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir.

23.10.2024 15:54
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı Doktor Ali Haydari için yayımladığı bildiride, "Şehit Haydari'yi hedef alan bu saldırı, 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Hastaneleri, sağlık çalışanlarını ve tedavi merkezlerini hedef alan saldırılar, savaş suçu olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı Doktor Ali Haydari için bir bildiri yayımladı. Doktor Haydari'nin halka yardımcı olmak ve yaralıların tedavisi için Lübnan'da olduğu belirtilerek, "Siyonist rejimin vahşi saldırıları sonucu Doktor Ali Haydari'nin şehadetinden dolayı ailesine ve tüm İran halkına başsağlığı diliyoruz. Şehit Haydari, dini ve insani görevinden dolayı bir süredir Beyrut'ta bulunuyordu" ifadeleri kullanıldı.

"1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir"

İsrail'in sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarının kınandığı bildiride, "Şehit Haydari'yi hedef alan bu saldırı, hastanelere, tıp merkezlerine ve doktorlara yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Hastaneleri, sağlık çalışanlarını ve tedavi merkezlerini hedef alan saldırılar, savaş suçu olarak değerlendirilmelidir. Siyonist rejim hem Gazze'de hem de Beyrut'ta birçok kez hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alarak bu kuralı ihlal etti. Binlerde yaralı ve sivil insanı katleden İsrail rejimi, bölgede yaralıları tedavi için bulunan yüzlerce sağlık çalışanını da şehit etti" ifadeleri yer aldı.

Bildiride ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası kurumların İsrail'in hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan savaş suçları karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Saldırı Tepkisi - Son Dakika

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