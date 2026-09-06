İran Meclis Başkanı Galibaf ABD'yi tehdit etti, Oyunun kuralları değişti

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, yeni ABD saldırılarının "daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Saldırgan üslerine yönelik son operasyonlarımız yalnızca bir başlangıçtı. Henüz anlamadılarsa, artık çok geç olmadan oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" dedi.

İran'dan ABD'ye yönelik gerilimi daha da tırmandırabilecek yeni bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, yeni ABD saldırılarının daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Tahran'ın ABD saldırılarına vereceği cevapların artık "orantılı" olmayacağını belirten Galibaf, "Amerikalılar, 'orantılı karşılıklar' döneminin sona erdiğini mutlaka anlamış olmalı. ABD üslerine yönelik son operasyonlarımız yalnızca bir başlangıçtı. Henüz anlamadılarsa, artık çok geç olmadan oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" diye konuştu. İran Meclis Başkanı, ABD'ye karşı askeri ve diplomatik alanlarda olduğu gibi ekonomik mücadelede de başarılı olacaklarını belirtti.