İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'a mesaj: "Teslim olmayacağız ve cesurca savaşacağız"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını belirterek, "Onların yaptığı her eylemin bir karşılığı olacaktır. Trump bilsin ki teslim olmayacağız ve cesurca savaşacağız" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın boyutları ve ülke ile bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın savaşa bakışını değerlendiren Kalibaf, "İran'da hayatımız, halkımız ve inançlarımız dini ilkelere dayanmaktadır ve bu temelde yaşıyoruz. Biz bu savaşın hak ile batılın ve zalim ile mazlumun karşı karşıya gelmesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle inancımız ve imanımızla bu savaşta sahadayız" dedi.

"Altyapılara yönelik saldırılar başladı"

ABD ve İsrail'in sivilleri hedef aldığını belirten Kalibaf, "Bir ilkokula saldırdılar ve çok sayıda öğrenciyi hedef aldılar. Trump da son paylaşımlarından birinde yerleşim merkezlerini hedef alabileceklerini söyledi. Düşman son olarak yakıt depolarımıza saldırdı. Dün geceden itibaren Tahran ve Elburz'daki bazı yakıt depoları ile Keşm Adası'ndaki tuzlu su arıtma tesisini hedef aldı. Bu, altyapılara yönelik saldırıların başladığını gösteriyor" dedi.

"Netanyahu Trump'ı yönetiyor"

ABD'nin İsrail'in etkisi altında olduğunu savunan Kalibaf, "ABD, Siyonist rejimin ve Netanyahu'nun aracı haline gelmiştir. Netanyahu Trump'ı istediği gibi yönetiyor ve ondan faydalanıyor. Bir sonraki fırsatta Netanyahu'nun Trump'ı nasıl kendi boyunduruğu altına aldığını ve kendi isteklerini nasıl ona kabul ettirdiğini açıklayacağım" dedi.

Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında hesap hatası yaptığını belirterek, "Onların düşüncesi, ilk hamlede Dini Lider Ali Hamaney'i hedef alarak büyük bir başarı elde edecekleri ve savaşın iki ya da üç gün içinde sona ereceği yönündeydi. Savaşı başlatırlarsa halkın sokaklara döküleceğini, ABD'yi destekleyip sisteme karşı çıkacağını düşündüler. Ancak bunun böyle olmadığını gördüler. Halkımız birlik içinde hareket etti. Ocak ayında yaşanan protestolar da içeriden bir hareket başlatma girişimiydi ancak başarısız oldu. Aslında hem içeride hem dışarıda eş zamanlı bir süreç yürütmeyi planlıyorlardı. Buna göre hem dini lideri hedef almayı hem de içeride bazı hareketleri devreye sokmayı amaçlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Karşı ateşimiz kısa sürede başladı"

Kalibaf, İran'ın saldırılara kısa sürede karşılık verdiğini belirterek, "Gerekli öngörüler yapılmıştı. Tüm bu şartlara rağmen çok kısa süre içinde karşılık verdik, reaksiyonumuz ve ateşimiz başladı ve önceden belirlenmiş hedefler ateş altına alındı. Bu adımlar önceden yapılmış bir plan doğrultusunda gerçekleştirildi. Savaşın başladığı ilk günden bu yana plan ve programımız doğrultusunda ilerliyoruz ve çalışmalarımızı kesin adımlarla sürdürüyoruz" dedi.

"ABD nereden saldırırsa karşılık veririz"

Kalibaf, "Şehit liderimiz Hamaney'in de işaret ettiği gibi eğer bir savaş başlarsa bu bölgesel bir savaş olacaktır. Yani ABD nereden ve hangi topraklardan bize karşı harekete geçerse veya oradan bize doğru ateş açılırsa biz de açık ve kararlı şekilde karşılık vereceğiz. Ayrıca Siyonist rejimden gelen saldırılara da karşılık verdik ve vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelere uyarı

Kalibaf ayrıca, "Komşu ülkeler müzakerelerin başlatılması ve sürdürülmesinde rol aldı. Türkiye, Irak, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın da sürece dahil olduğunu gördünüz. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz dostane olup iletişimimiz sürüyor. Ancak bazı ülkeler kendi topraklarını ABD'nin kullanımına açar ve o üslerden bize karşı saldırı yapılırsa biz de doğal olarak karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

"Savaş gemilerine füze attık"

Kalibaf, Hamaney'in "Onların savaş gemileri bize yaklaşabilir ancak bizim de onları vurma gücümüz var" sözlerine atıfta bulunarak, "Savaşın dördüncü ve beşinci günlerinde ABD gemisine doğru füzeler ateşlendi ve ardından gemi bizden uzaklaştı. Çünkü ateş gücümüz onlar için ciddi bir tehdit oluşturmuştu" şeklinde konuştu.

"Muhalif gruplara da güçlü karşılık verdik"

Kalibaf, "Ülkemizde geçmişte cinayet ve terör eylemleri bulunan bazı İran karşıtı gruplar da kışkırtıldı ancak onlara da güçlü şekilde karşılık verdik ve gerekirse yine karşılık vereceğiz. Komşu ülkeler de bu grupların kontrolü konusunda bazı adımlar atacaklarını söylediler. Ancak biz operasyonlarımızı plan ve program doğrultusunda yürütüyoruz. Trump ve Netanyahu, dış saldırı, dini liderin suikastla öldürülmesi ve iç hareketlerin aynı anda başlatılmasıyla savaşın iki ya da üç gün içinde sona ereceğini düşündü. Ancak bu büyük bir hataydı. Bugün İslam Cumhuriyeti sistemi ve İran halkı dimdik ayakta olduğunu gösterdi ve yoluna devam ediyor" dedi.

"Teslim olmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'a uyarıda bulan Kalibaf, "Biz savaş istemedik ve savaşı başlatan da biz olmadık. Savaşı onlar başlattı. Ancak onların yaptığı her eylemin karşılığı olacaktır. Trump bilsin ki teslim olmayacağız ve cesurca savaşacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN