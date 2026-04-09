İran Meclis Başkanı\'ndan Sert Uyarı

09.04.2026 15:56
Galibaf, Lübnan'a yönelik saldırılara sert karşılık geleceğini belirtti ve ateşkes ihlallerine dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile varılan 2 haftalık ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da içerdiğini vurgulayarak ateşkes ihlallerinin "sert karşılık" doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Galibaf, paylaşımında ABD ile 15 günlük ateşkes sağlanmasına yönelik sunulan maddeleri hatırlattı. Galibaf, "İran'ın müttefikleri olan Lübnan ve tüm direniş ekseni, ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. (10 maddelik teklifin 1. maddesi). Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan meselesini kamuoyu önünde açıkça vurguladı, inkara ve geri adıma yer yok" ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ateşkesin ihlal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Galibaf, "Ateşkes ihlalleri, bedellere ve sert karşılığa yol açar. Ateşi derhal söndürün" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a dün gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda 254 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

