İran, Nükleer Müzakerelerde Öncelik Savaşı Bitirmek

01.06.2026 12:42
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer konularda henüz müzakere yapılmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Nükleer konularda harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Nükleer dosyasının detaylarına ilişkin henüz bir müzakere yapılmadı. Bu aşamada, önceliğimiz savaşı sona erdirmek" dedi.

Bekayi, "Nükleer konularda harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Nükleer dosyasının detaylarına ilişkin henüz bir müzakere yapılmadı. Bu aşamada, önceliğimiz savaşı sona erdirmek" dedi.

Ayrıca ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Bekayi, "İran, ulusal güvenliği savunmak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacaktır " dedi.

"Karşı taraf, sürekli olarak görüşünü değiştiriyor ve ortaya yeni ya da çelişkili talepler sürüyor"

Savaşın sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik sürecindeki gecikmenin, güven eksikliği, Washington'un çelişkili tutumları ve İsrail'in Lübnan saldırıları ile açıklanabileceğini söyleyen İranlı Sözcü, "Müzakereler, büyük şüphe ve güvensizlik ortamında başladı ve mesaj alışverişi bu atmosferde gerçekleştiriliyor. Karşı taraf, sürekli olarak görüşünü değiştiriyor ve ortaya yeni ya da çelişkili talepler sürüyor. Bu durumun da müzakereleri uzatması doğal" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

