İran Ordusu'ndan İsrail ve ABD'ye Dronla Saldırı

İran Ordusu, son saatlerde gerçekleştirilen dron operasyonlarında İsrail ve ABD'ye ait bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin çeşitli kamikaze dronlarla düzenlediği operasyonlarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentlerindeki belirlenen noktalar ile Kuveyt'te bulunan ABD üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, Kuveyt'teki Arifjan Kampı'ndaki ABD merkez ve üslerine ait mühimmat ve ekipman depoları, hava savunma mevzileri, sinyal istihbaratı toplama sahaları ile askerlerin konakladığı çadırların hedef alındığı ifade edildi. - TAHRAN