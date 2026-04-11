İran-Pakistan Görüşmeleri Sürüyor

11.04.2026 16:16
İran Dışişleri Sözcüsü, Pakistan ile 10 maddelik öneri paketi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasında yapılması planlanan müzakereler ve İran heyetinin Pakistanlı yetkililerle temaslarına ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran heyetinin İslamabad'a varışıyla birlikte görüşmelerin fiilen başladığını belirterek, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2 ila 2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. Bu kapsamda İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi. Bizim için önemli olan, ülkemizin görüşlerini hiçbir belirsizliğe yer bırakmadan ifade etmekti" dedi.

" Diplomasi, savunmanın ve savaşın devamıdır"

İran'ın kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Bekayi, "İran tarihinin özel bir döneminde diplomatik mücadele yürütüyoruz. Diplomasi bizim için savunmanın ve savaşın devamıdır. 40 günü tüm gücümüzle geride bıraktık. Vatan savunucuları, halkın desteğiyle ön cephede yer aldı. Şimdi sıra diplomatlarda. Bu nedenle Diplomasi ve savunma bir madalyonun iki yüzüdür. Halkımızın duaları ve sistemin tüm kesimlerinin desteğiyle bu aşamadan da başarıyla çıkmayı umuyoruz. Şu anda diplomasi alanında yoğun ve zorlu bir mücadele sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Ateşkes ihlalleri anlık takip ediliyor"

Bekayi, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise silahlı kuvvetlerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek, "Ateşkes dediğimizde gerçekten ateşkesi kastediyoruz. Diplomasi kurumu görevini yürütürken, silahlı kuvvetlerle yakın temas halindeyiz. En küçük ihlal dahi rapor ediliyor ve gerektiğinde hızlı ve kararlı şekilde karşılık veriliyor. Ateşkesin ilan edildiği ilk günün ilk saatlerinde yaşanan birkaç ihlal dışında silahlı kuvvetlerimiz, gerekli karşılığı kararlılıkla ve tüm imkanlarıyla verdi. O tarihten bu yana İran'a yönelik ciddi bir ateşkes ihlali olduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadı. Bugün ise ateşkesin ihlaline yol açabilecek 1-2 durum yaşandı. Bu gelişmelere anında ve güçlü şekilde uyarı verildi, karşı taraf da kısa sürede tutumunu düzeltti" dedi.

"Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde saldırıların durdurulması, mutabakatın bir parçasıdır"

Bekayi, ateşkesin tüm cepheleri kapsadığını vurgulayarak, "Yapılan anlaşmaya göre, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde saldırıların durdurulması mutabakatın bir parçasıdır. Bu yalnızca bizim iddiamız değil, Pakistanlı arabulucular da bunu açıkça ifade ettiler. Bu konu son birkaç gündür açık net bir şekilde gündeme getirildi ve dün İslamabad'a varışımızla birlikte İslamabad ile Beyrut arasındaki temaslar da kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Biz de Beyrut'taki büyükelçimizle sürekli irtibat halindeyiz ve kendisinden düzenli bilgi alıyoruz. Ayrıca ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerin tüm cephelerde yerine getirildiğinden emin olmak için Lübnan'daki ilgili taraflarla da irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Advertisement
