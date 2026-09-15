İran: Şartlar yerine gelene kadar ABD ile görüşme yok - Son Dakika
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İran: Şartlar yerine gelene kadar ABD ile görüşme yok

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok" dedi. Rızai, İran'a karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!" açıklamasında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce yaptığı farklı açıklamalara atıfta bulunan Rızai, "ABD başkanının 'müzakere yok'tan 'görüşmeye hazırız'a kadar uzanan çelişkili mesajları dikkatinizi dağıtmasın" ifadelerini kullandı. İran'a karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğinin altını çizen Rızai, "Hasar kontrolü yaklaşmakta olanı durduramaz. İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: Şartlar yerine gelene kadar ABD ile görüşme yok - Son Dakika

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